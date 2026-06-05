В Киеве автомобиль на большой скорости влетел в подземный переход: четверо погибших, трое пострадавших. Фото, видео

В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на Чоколовском бульваре, на Караваевых Дачах. Автомобиль влетел на полной скорости в подземный переход.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева и местные Telegram-каналы. В результате автокатастрофы погибли четыре человека.

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Как стало известно, авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, в результате чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

С помощью электроинструмента спасатели ГСЧС вытащили водителя и передали его бригаде скорой помощи. В результате аварии на месте происшествия четыре человека погибли, ещетрое получили травмы .

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с детьми, в результате которого есть пострадавшие. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось во время движения по трассе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП. В результате аварии 40-летняя женщина получила тяжелое ранение – осколок разбитого стекла повредил ей яремную вену на шее. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

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