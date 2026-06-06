Водителю, который устроил смертельное ДТП в подземном переходе Киева, сообщили о подозрении. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю Mercedes Павлу Плешивцеву, который 5 июня на большой скорости сбил насмерть четырех человек. Среди жертв аварии есть 12 летний мальчик.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

"Водителю, который вчера (5 июня. – Ред.) совершил смертельное ДТП в Соломенском районе сообщили о подозрении", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход. В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

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Виновник аварии – 49-летний житель Херсонщины. Согласно заключению экспертизы, на момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии. Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения.

Как отметили в прокуратуре, с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть в целом водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года.

Кроме сообщения о подозрении, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Напомним, что украинцы возмущены тем, что виновник ДТП много раз нарушал ПДД без серьезных последствий для себя и требуют сурового наказания за такие действия (сейчас штраф за превышение скорости – 340 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня, сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 – в течение 2025 года.

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