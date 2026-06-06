Смертельная авария в Киеве: водитель Mercedes ранее почти 40 раз нарушал ПДД

Правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня, сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 – в течение 2025 года.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

"Страшное ДТП на Кардачах в Киеве. Обычный день, который для четырех человек, в том числе и ребенка, стал последним. Еще три человека получили тяжелые травмы. Водителя автомобиля буквально вырвали из полностью разбитого транспортного средства", – написал Билошицкий.

Полицейский отметил, что за автомобилем Mercedes-Benz C300, который попал в смертельное ДТП, зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них большая часть именно за превышение скорости. Из них 18 – только в течение 2025 года. Кроме того, уже в этом году в марте было совершено ДТП без травмированных.

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"Штраф 340 гривен – это достаточно для того, чтобы нарушитель так не поступил больше в будущем? Во многих странах мира, кроме актуальных к правонарушению штрафов, действуют механизмы, которые позволяют реагировать именно на систематическое опасное поведение водителя. Если человек регулярно пренебрегает ПДД, это должно быть сигналом для государства и общества о потенциальной опасности для других участников дорожного движения. И такой человек должен доказывать свое право быть участником дорожного движения в роли водителя!", – подчеркнул полицейский.

Билошицкий добавил, что в период с 1 января по 5 июня 2026 года в Украине правоохранители уже зафиксировали 1 055 432 административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. А еще патрульными полицейскими вынесено 1 730 364 постановления за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Смертельное ДТП

В пятницу, 5 июня, на Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских – 23-летний Дмитрий Бондарчук и и 21-летний лейтенант Денис Будченко. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

По факту нарушения ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована на Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с детьми, в результате которого есть пострадавшие. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось во время движения по трассе.

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