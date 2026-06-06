Большие штрафы и тюрьма: украинцы требуют жестких наказаний за нарушение ПДД после жуткого ДТП в Киеве

В пятницу, 6 июня, в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости сбил насмерть четырех человек, среди которых 12-летний мальчик. Украинцы возмущены тем, что виновник ДТП много раз нарушал ПДД без серьезных последствий для себя и требуют сурового наказания за такие действия (сейчас штраф за превышение скорости – 340 грн).

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Соответствующие комментарии они оставили под постом первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Facebook. Действующие штрафы являются неэффективными в борьбе с нарушителями.

Реакция общества на ДТП

В пятницу, 6 июня, в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости сбил насмерть четырех человек, среди которых 12-летний мальчик, женщина и два сотрудника полиции. Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения.

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Украинцы бурно отреагировали на эту трагедию и начали требовать существенного усиления ответственности для таких водителей.

"Каждый день вижу на дороге таких летунов и каждый день на дороге ДТП, в которые из-за них попадают и водители, которые едут по правилам. Штрафы должны быть больше, а за такое количество нарушений, как у того типа, человек должен оставаться пешеходом".

Другие пользователи предлагают не только повышение штрафов, но и упрощение процедуры установки камер фиксации нарушений ПДД.

"Давайте все же попробуем изменить правительственное постановление 2018 года, чтобы упростить процедуру установки камер скоростного режима. Полиция может это согласовывать с ОМС чтобы не было хаоса. А так поддерживаю штрафы надо х10".

Кроме того, один из украинцев предложил не только ужесточить штрафы, но и установить их размер в зависимости от стоимости автомобиля нарушителя.

"Штрафы должны быть дифференцированы, в соответствии со стоимостью авто – ощущение наказания в 340 грн для водителя авто за 3000 долларов и за 300 000 разное. Можешь позволить купить себе авто за 300 К – заплатить штраф в 34 000 грн за тоже нарушение, которое совершил водитель на авто в 3К. Тогда ощущение вины будет примерно одинаковым".

Также, пользователи считают, что ответственность за нарушение ПДД должна расти от их количества и предлагают закрепить это на законодательном уровне.

"Почему вы не можете инициировать законодательную правку которая будет после пяти превышений скорости лишать прав на один год, а в случае повторного лишать на 5 лет? Это же две строчки в законе".

Одна из пользовательниц соцсети вообще предложила перенять иностранный опыт наказания водителей-нарушителей ПДД, в частности, в виде уголовной ответственности.

"В Польше действует система уголовных пунктов для водителей... Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или грубые нарушения, которые привели к ДТП, могут закончиться не только лишением прав, но и уголовной ответственностью и заключением. За значительное превышение скорости штрафы достигают 2500 злотых (более 30 тысяч гривен), а в отдельных случаях – еще больше".

Со своей стороны директор Центра демократии и верховенства права Олеся Холопик напомнила, что в Верховной Раде Украины давно зарегистрированы и ждут рассмотрения два законопроекта – №13314 и №12172.

Первым предусмотрено повышение нынешних маленьких штрафов за превышение скорости, а второй касается ответственности для дерзких нарушителей ПДД, на которых не влияют штрафы. Он предусматривает лишение права управления за третье грубое нарушение, в частности за проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил обгона и встречного разъезда.

"По сути, это прототип системы штрафных баллов, которая давно работает во многих странах", – констатировала Холопик.

Стоит добавить, что по мнению журналиста Константина Андриюка, водитель автомобиля Mercedes сознательно нарушал ПДД, потому что понимал, что:

"штрафы мизерные; штрафные баллы отсутствуют; водительского удостоверения его никто не лишает, потому что нет законов; он не сядет в тюрьму, если даже сознательно сядет за руль, уже лишенный права управления".

Андриюк добавил, что гибель четырех человек, среди которых ребенок, на совести действующих народных депутатов.

"Которые не голосуют за закон о штрафных баллах, за криминал посадки за руль лишенным права управления и дальнейшие законы и цепи неотвратимых наказаний. Именно это изменит ситуацию на дорогах, уменьшит смертность и заставит водителей уважать ПДД, скоростной режим и спасет жизнь малозащищенным пешеходам, велосипедистам", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня, сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 – в течение 2025 года.

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