Водитель Mercedes хотел похвастаться умением управлять: новые подробности ДТП в Киеве, в котором погибли четыре человека

Водитель Mercedes Павел Плешивцев, который 5 июня в Киеве сбил насмерть четырех человек, в день ДТП работал таксистом, вез пассажирку и решил похвастаться перед ней умением управлять. Сам момент аварии он не помнит.

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Об этом заявил адвокат подозреваемого, передают медиа. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

Так, во время заседания суда по избранию водителю Mercedes Павлу Плешивцеву меры пресечения, его последний сообщил, чтоне помнит обстоятельств смертельной аварии в Киеве, в результате которой погибли четыре человека.

"Он в состоянии, в котором он не может даже мне рассказать, даже своим родным и вообще самому себе, какая была последовательность событий", – заявил адвокат Плешивцева.

По словам прокурора, на момент аварии подозреваемый работал водителем такси и вез пассажирку. Она проходит по делу в качестве свидетеля стороны обвинения. Как отмечают медиа, во время поездки водитель Mercedes пытался похвастаться перед ней своим "умелым" управлением, что привело к ДТП.

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Смертельное ДТП

В пятницу, 5 июня, на Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских – 23-летний Дмитрий Бондарчук и и 21-летний лейтенант Денис Будченко. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице. По факту нарушения ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована на Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня, сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 – в течение 2025 года.

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