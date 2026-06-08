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Водитель Mercedes, который убил 4 человек в Киеве, отправлен под стражу на 60 суток. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
3 минуты
1,2 т.
Водитель Mercedes, который убил 4 человек в Киеве, отправлен под стражу на 60 суток. Фото и видео
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В Киеве суд избрал меру пресечения водителю автомобиля Mercedes Павлу Плешивцеву, который 5 июня сбил насмерть четырех человек. Ему назначили содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Что известно

Так, в понедельник, 8 июня, в Шевченковском районном суде Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения Павлу Плешивцеву, который 5 июня сбил насмерть четырех человек.

"ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: водитель Mercedes взят под стражу без права внесения залога (на 60 суток. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Водитель Mercedes, который убил 4 человек в Киеве, отправлен под стражу на 60 суток. Фото и видео

Во время заседания суда адвокат подозреваемого сообщил, что виновник смертельной аварии "не очень доволен, что он жив".

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Водитель Mercedes, который убил 4 человек в Киеве, отправлен под стражу на 60 суток. Фото и видео

"Ну, вот скажем так, то, что он... Не хочется много, знаете, мужчины, они не способны на такие какие-то, возможно, сильные эмоции на показ. Однако то, что это, безусловно, трагедия страшная и все указывает на него как на лицо, которое это вызвало, мой клиент это вполне осознает, потому что он... Неописуемый стыд и ненависть к себе за то, что, к чему причастен он лично. Для него, как для отца пятерых детей, является абсолютно невыносимым то, что вообще, к чему он причастен", – заявил адвокат.

Смертельное ДТП

В пятницу, 5 июня, на Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских – 23-летний Дмитрий Бондарчук и и 21-летний лейтенант Денис Будченко. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице. По факту нарушения ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Водитель Mercedes, который убил 4 человек в Киеве, отправлен под стражу на 60 суток. Фото и видео

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована на Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня, сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 – в течение 2025 года.

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