Водитель Mercedes, который убил 4 человек в Киеве, отправлен под стражу на 60 суток. Фото и видео

В Киеве суд избрал меру пресечения водителю автомобиля Mercedes Павлу Плешивцеву, который 5 июня сбил насмерть четырех человек. Ему назначили содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Что известно

Так, в понедельник, 8 июня, в Шевченковском районном суде Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения Павлу Плешивцеву, который 5 июня сбил насмерть четырех человек.

"ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: водитель Mercedes взят под стражу без права внесения залога (на 60 суток. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Во время заседания суда адвокат подозреваемого сообщил, что виновник смертельной аварии "не очень доволен, что он жив".

Главные истории дня

"Ну, вот скажем так, то, что он... Не хочется много, знаете, мужчины, они не способны на такие какие-то, возможно, сильные эмоции на показ. Однако то, что это, безусловно, трагедия страшная и все указывает на него как на лицо, которое это вызвало, мой клиент это вполне осознает, потому что он... Неописуемый стыд и ненависть к себе за то, что, к чему причастен он лично. Для него, как для отца пятерых детей, является абсолютно невыносимым то, что вообще, к чему он причастен", – заявил адвокат.

Смертельное ДТП

В пятницу, 5 июня, на Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских – 23-летний Дмитрий Бондарчук и и 21-летний лейтенант Денис Будченко. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице. По факту нарушения ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована на Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня, сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 – в течение 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!