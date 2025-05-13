В лицее Киева учитель угрожал убийством 7-класснику: полиция начала проверку. Видео

В Киеве разгорелся скандал в стенах одного из лицеев: учитель в грубой форме общался с 12-летним учеником и пригрозил ему "устроить темную". Инцидент попал на видео, которое быстро разошлось по соцсетям.

Видео дня

Как сообщили в полиции Киева, после появления этого видео в сети ювенальные полицейские Днепровского управления немедленно выехали в учебное заведение. Там они установили участников конфликта - учителя и семиклассника.

Сейчас продолжается проверка. Правоохранители уже опросили педагога и администрацию заведения, а также начали общение с ребенком и его родителями. Устанавливаются все детали происшествия.

В полиции отметили, что решается вопрос о правовой квалификации действий педагога. В то же время, в лицее по данному факту начата служебная проверка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гидропарке в Киеве толпа подростков напала на военнослужащего, повалила его на землю и избила. Двое несовершеннолетних уже задержаны. Кадры драки распространили в сети. Сообщалось, что пострадавший получил травмы, но его состояние стабильное. Этот инцидент вызвал возмущение среди жителей города и привлек внимание правоохранительных органов. OBOZ.UA стало известно, что полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Днепровском районе Киева.

Также в Ивано-Франковске нашли мертвым 19-летнего парня. Выяснилось, что к его убийству причастны трое несовершеннолетних. На теле погибшего, обнаруженном на окраине облцентра, вблизи Волчинецких холмов, были многочисленные ножевые ранения.

Вскоре полиция объявила подозрение третьему подростку, подозреваемому в жестоком убийстве 19-летнего парня на окраине Ивано-Франковска. Двух других несовершеннолетних фигурантов уже арестовали по решению суда.

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