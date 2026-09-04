В Одесской области сотрудник ТЦК во время проведения мероприятий по оповещению сбил двухлетнего мальчика и скрылся с места ДТП

В Одесской области во время проведения мероприятий по оповещению населения сотрудник ТЦК и СП наехал на маленького мальчика. После этого виновник ДТП покинул место происшествия.

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Ребёнка в возрасте 2,5 лет с травмами доставили в больницу. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 сентября в одном из сел Балтской громады Подольского района.

"Предварительно правоохранители установили: сотрудник РТЦК и СП, проводивший мобилизационное оповещение, наехал на двухлетнего мальчика, когда тот отошел от отца, с которым стоял на дороге, и покинул место дорожно-транспортного происшествия. Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", – говорится в сообщении полиции региона.

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На место сразу прибыла следственно-оперативная группа.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения) и ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в соответствии с процессуальным порядком.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

"В очередной раз призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Внимательно следите за дорожной обстановкой и маленькими детьми", – обратились к украинцам в полиции Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадали двое взрослых и трое детей.

А за несколько дней до этого в ДТП погибла главный редактор издания "Фокус" Мария Скибинская. Та же авария унесла жизнь матери журналистки.

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