В Ивано-Франковске нашли мертвым 19-летнего парня: к убийству причастны трое несовершеннолетних

В Ивано-Франковске нашли убитым 19-летнего парня. На теле погибшего обнаружены ножевые ранения.

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Правоохранители установили, что к преступлению причастны трое несовершеннолетних, двое из них задержаны. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области.

Полицейские рассказали, что недавно в Ивано-Франковске был найден убитым 19-летний юноша. На теле парня, обнаруженном на окраине облцентра, близ Волчинецких холмов, обнаружены многочисленные ножевые ранения.

"Троих несовершеннолетних парней, причастных к преступлению, полицейские установили за считанные минуты. Двое из них были задержаны в процессуальном порядке. Следователи следственного управления полиции Ивано-Франковской области возбудили уголовное производство по п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время с задержанными работают полицейские. Детали позже", – говорится в сообщении.

Преступление квалифицировано как умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, в Деснянском районе Киева в четверг, 3 апреля, произошел взрыв на рынке "Юность". В результате погибли два человека. Один скончался на месте происшествия, а второй – в больнице

Впоследствии в полиции назвали причину взрыва на рынке "Юность" в Киеве: дело расследуют как умышленное убийство.

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