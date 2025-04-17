Убийство 19-летнего парня в Ивано-Франковске: третьему подростку сообщили о подозрении

Полиция Прикарпатья объявила подозрение третьему подростку, подозреваемому в жестоком убийстве 19-летнего мужчины на окраине Ивано-Франковска близ Волчинецких холмов. Двое других несовершеннолетних фигурантов уже арестованы по решению суда.

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Меру пресечения третьему подозреваемому изберут в ближайшее время. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщило на официальном сайте Главное управление Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области.

Известно, что фигуранту 15 лет. Двум другим вероятным сообщникам – по 14 лет.

Следователи инкриминируют трем подросткам совершение умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью – то есть особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 УК.

Напомним: тело 19-летней жертвы с явными признаками насильственной смерти было найдено полицейскими около 02:00 ночи 16 апреля.

Подозреваемых в убийстве правоохранители установили за считанные минуты.

В областном ГУНП сообщали, что несовершеннолетние, вероятно, заранее спланировали убийство. Они ввели потерпевшего в заблуждение и заманили в лесопарковую зону. Спускаясь с Волчинецких холмов, преступники нанесли 19-летнему парню многочисленные ножевые ранения, забрали личное имущество и попытались спрятать тело в лесу.

Как писал OBOZ.UA, ранее в этом месяце столичные правоохранители задержали мужчину, который нанес ножевое ранение знакомому, пришедшему к нему в гости. 52-летний мужчина погиб.

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