В Киевской области задержали рецидивиста, требовавшего у мужчины несуществующий долг. Видео

В Киевской области правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к вымогательству. Он два месяца запугивал жителя региона и хотел, чтобы потерпевший отдал ему несуществующий долг за якобы поврежденное авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В течение января и февраля, 28-летний правонарушитель требовал деньги у потерпевшего. Дважды злоумышленник забирал у 23-летнего парня мобильный телефон и сдавал его в ломбард. В дальнейшем "делец" придумал, что якобы потерпевший должен ему деньги за повреждение его автомобиля. Оперативники задержали новолуния, когда парень передавал вымогателю остальные наличные", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что задержанный в прошлом уже имел проблемы с законом за вымогательство и грабеж. По факту преступления возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к разбою. Угрожая оружием в отделении банка он требовал у кассира деньги, а затем, пытаясь скрыться, выстрелил в посетителя учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, который может быть причастен к грабежу. Злоумышленник возле банкомата вырвал из рук пенсионерки деньги и скрылся.

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