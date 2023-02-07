В Киеве задержали мужчину, который возле банкомата вырвал из рук пенсионерки деньги. Видео

В Киеве задержали мужчину, который может быть причастен к грабежу. Злоумышленник возле банкомата вырвал из рук пенсионерки деньги и сбежал.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась женщина и сообщила, что ее ограбил неизвестный возле банковского учреждения, вырвав из рук 7200 гривен.

"Мы проанализировали видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных возле места совершения преступления, установили и задержали мужчину, который может быть причастен к совершению преступления. Им оказался житель Черниговской области, 1988 года рождения. Накануне он совершил аналогичное преступление. В парке в Шевченковском районе он ограбил женщину, похитил у нее 50 евро и 20 гривен", – уточнили в полиции.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к разбою. Угрожая оружием в отделении банка, он требовал у кассира деньги, а затем, пытаясь скрыться, выстрелил в посетителя учреждения.

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