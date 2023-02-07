В Киеве злоумышленник, угрожая оружием, пытался ограбить отделение банка. Фото

В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в причастности к разбою. Угрожая оружием в отделении банка он требовал у кассира деньги, а затем, пытаясь скрыться, выстрелил в посетителя учреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о попытке ограбления отделения банка по улице Борщаговский. Неизвестный, убегая, выстрелил в мужчину.

"Было установлено, что в финансовое учреждение зашел незнакомый мужчина и угрожая оружием, требовал от кассирши отдать ему деньги. Свидетелями противоправных действий стали немедленно вмешавшиеся в ситуацию посетители заведения и охранник, однако злоумышленник выстрелил одному из мужчин в ногу и пытался убежать", – рассказали в пресс-службе.

Во время поверхностного обыска у злоумышленника изъяли оружие и предмет, похожий на гранату. Еще один взрывоопасный предмет был обнаружен по месту жительства правонарушителя. По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Злоумышленник зашел в финансовое учреждение, брызнул баллончиком в лицо сотруднице заведения, избил ее и похитил из сейфа деньги.

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