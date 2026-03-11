Изнасиловал 13-летнюю девушку и убил ее мать: на Черниговщине будут судить 19-летнего юношу. Фото

Черниговская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт относительно 19-летнего юноши, которого обвиняют в серии тяжких преступлений против одной семьи. Ему инкриминируют изнасилование несовершеннолетней девушки и убийство ее матери.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Черниговская областная прокуратура. Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.

В чем обвиняют задержанного

По данным следствия, в мае 2025 года 19-летний пареньзаманил 13-летнюю девушку на крышу недостроя и изнасиловал ее. Во время следующей встречи насилие в отношении ребенка продолжилось, при этом обвиняемый снимал все на камеру мобильного телефона.

Когда о том, что произошло, узнала мать потерпевшей, между ней и насильником ее ребенка возник конфликт. После этого злоумышленник, пытаясь отомстить или скрыть преступление, ворвался в квартиру семьи, спрятав лицо под балаклавой.

На глазах у несовершеннолетнего сына женщины нападающий нанес ей многочисленные ножевые удары. На крики в помещение прибежал сосед, однако злоумышленник ранил ножом и его и скрылся с места происшествия.

От полученных ранений и массивной кровопотери мать девочки скончалась на месте, а раненого соседа госпитализировали, его удалось спасти.

Какое наказание ждет обвиняемого

"Прокуроры Черниговской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд. Также по ходатайству прокуроров он находится под стражей", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Обвиняемому инкриминируют изнасилование несовершеннолетней, изготовление детской порнографии, убийство и покушение на умышленное убийство, а также нарушение неприкосновенности жилища.

Его будут судить по нескольким статьям:

- п.4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью);

- ч.2 ст. 15 п. 9 и п.13 ч.2 с.115 (покушение на умышленное убийство с целью скрыть другое уголовное преступление);

- ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет);

- ч. 1 ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста);

- ч. 3 ст. 301-1 (изготовление детской порнографии);

- ч. 2 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище с угрозой применения насилия).

Санкция самой тяжелой из статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить злоумышленника, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Обвиняемый пригласил 16-летнюю киевлянку к себе домой, напоил ее алкоголем и совершил над ней сексуальное насилие. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!