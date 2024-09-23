В Киевской области ссора между родственниками едва не завершилась убийством. Подробности дела

В селе Катюжанка Киевской области во время ссоры 51-летний мужчина во время ссоры нанес брату сожительницы несколько ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница села Катюжанка с сообщением о том, что ее 23-летний сосед ранен и нуждается в помощи

"Полицейские на месте происшествия установили, что фигурант вместе со своей сожительницей и ее братом совместно распивали алкогольные напитки по месту жительства. В это время между потерпевшим и злоумышленником завязался словесный конфликт. Обидчик схватил в руки нож и ударил им в грудь и бедро оппонента", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении по факту нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор обвиняемому в покушении на умышленное убийство. Человек в Днепровском районе столицы расстрелял автомобиль Lexus, в котором находился 58-летний владелец овощной базы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который едва не убил бывшую сожительницу. Он несколько раз ударил женщину ножом из-за того, что она отказалась восстановить с ним отношения.

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