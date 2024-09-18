Пытался убить владельца овощной базы: в Киеве суд вынес приговор фигуранту резонансного дела. Фото

В Киеве суд вынес приговор обвиняемому в покушении на умышленное убийство. Мужчина в Днепровском районе столицы расстрелял автомобиль Lexus, в котором находился 58-летний владелец овощной базы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие 11 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Прокурорами в суде доказано, что обвиняемый получил заказ на убийство 58-летнего владельца овощной базы. 27 января 2022 года на такси обвиняемый с заранее подготовленным огнестрельным оружием приехал на улицу возле места работы потерпевшего. Далее, как установлено следствием, увидев автомобиль Lexus, которым управлял мужчина, через дорогу произвел не менее 5 прицельных выстрелов из движущегося огнестрельного оружия по машине", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что после стрельбы автомобиль остановился, поэтому злоумышленник подумал, что водитель был убит. На самом же деле потерпевший остановился и лег на сиденье, пытаясь спастись от пуль. Обвиняемый скрылся с места преступления, впрочем, его нашли и задержали.

"Отметим, что мужчина уже был осужден за покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу. Пока он находится под стражей", – уточнили в пресс-службе.

Днепровский райсуд Киева признал 50-летнего мужчину виновным в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в среду, 18 сентября, на АЗС произошло убийство. Предварительно, в результате конфликта злоумышленник застрелил водителя легковушки.

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