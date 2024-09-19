Пытался убить женщину из-за отказа возобновить отношения: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, едва не убившему бывшую сожительницу. Он несколько раз ударил женщину ножом из-за того, что она отказалась восстановить с ним отношения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие девять лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Событие произошло в ноябре прошлого года в Днепровском районе. Тогда в полицию обратились врачи и сообщили о том, что на автомобильной стоянке они обнаружили 38-летнюю женщину с многочисленными ножевыми ранениями в области живота, груди и конечности и которую госпитализировали в больницу для оказания помощи", – рассказали в пресс-службе.

Было установлено, что телесные повреждения потерпевшей нанес мужчина, с которым она в тот день разорвала отношения. Нарушитель намеревался возобновить отношения, впрочем, услышав отказ, начал бить женщину ножом в разные части тела. Полицейские разыскали и задержали нападавшего в течение часа.

Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в незаконченном покушении на убийство и осудил его. До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор обвиняемому в покушении на умышленное убийство. Человек в Днепровском районе столицы расстрелял автомобиль Lexus, в котором находился 58-летний владелец овощной базы.

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