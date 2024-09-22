В Киевской области открыли стрельбу в магазине: нападавший задержан, есть раненые. Видео

В воскресенье, 22 сентября, в Киевской области произошла чрезвычайная ситуация. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в магазине в Обуховском районе.

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Об этом сообщили в полиции области. Отмечается, что нападающий задержан, есть раненые.

"22 сентября около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в магазин на Обуховщине и начал хаотическую стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения и скрылся", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители оперативно задержали 36-летнего ранее судимого фигуранта в процессуальном порядке, оружие изъято. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 17 сентября, в Софиевской Борщаговке (пригород Киева) раздались звуки выстрелов, также были слышны крики. Инцидент произошел возле ЖК "София". По предварительным данным, между двумя компаниями произошел конфликт, впоследствии переросший в драку.

Впоследствии полицейские задержали шестерых участников потасовки в Софиевской Борщаговке на Киевщине. Во время конфликтной ситуации один из правоохранителей вынужден был произвести несколько упреждающих выстрелов в воздух.

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