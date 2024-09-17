Под Киевом возле ЖК 'София' раздались выстрелы и крики: полиция выясняет обстоятельства. Видео

Вечером во вторник, 17 сентября, в Софиевской Борщаговке (пригород Киева) раздались звуки выстрелов, также были слышны крики. Инцидент произошел возле ЖК "София". По предварительным данным, между двумя компаниями произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку.

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Об этом сообщали в местных пабликах. "Ресторан "Гарден" на Боголюбова, 13: стрельба, крики женщин, машины полиции", – писали в сети.

В комментарии OBOZ.UA правоохранители сообщили, что Главное управление Национальной полиции в Киевской области устанавливает обстоятельства произошедшего. Полицейские работали на месте инцидента.

Впоследствии в полиции сообщили, что, как было предварительно установлено, между двумя компаниями отдыхавших в ресторане людей произошел конфликт, который перерос в драку.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции охраны, которые пытались прекратить правонарушение. Один из участников потасовки набросился на полицейского. В ответ на это другой сотрудник применил оружие, произведя несколько выстрелов в воздух. Пострадавших из-за этого нет, конфликт был прекращен, на месте продолжили работу правоохранители.

"По указанному факту сведения внесены в единый учет регистрации заявлений и сообщений о правонарушениях и других событиях. Устанавливаются все участники события, решается вопрос правовой квалификации происшествия", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Софиевской Борщаговке Киевской области в четверг, 12 сентября, также произошла стрельба. Сообщалось, что ночью, во время воздушной тревоги, неизвестные произвели несколько выстрелов из окна многоэтажки в ЖК "Счастливый".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который, по информации следствия, стрелял в охранника парковки. Инцидент произошел 2 сентября в Голосеевском районе города.

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