Задержали шесть человек: подробности массовой драки со стрельбой под Киевом. Фото

Полицейские задержали шестерых участников драки в Софиевской Борщаговке Киевской области. Во время конфликтной ситуации один из правоохранителей вынужден был произвести несколько упреждающих выстрелов в воздух.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 17 сентября в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение, что в селе Софиевская Борщаговка вблизи одного из ресторанов происходит драка с участием группы лиц.

"Предварительно было установлено, что между двумя компаниями в количестве 13 человек произошел переросший в драку конфликт. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции охраны, пытавшиеся прекратить правонарушение. Один из участников драки набросился на полицейского. Другой сотрудник применил оружие, произведя несколько выстрелов в атмосферу, в результате пострадавшие отсутствуют. Конфликт был прекращен сразу на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали шестерых участников конфликта. По фактам хулиганства и угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа открыты уголовные производства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области на местном кладбище мужчина напал на женщину, ударил ее кухонным топором и скрылся. Событие произошло 27 июля.

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