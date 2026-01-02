В Киеве возле реки Сырец нашли тело женщины: в полиции рассказали детали

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 2 января, люди нашли тело неизвестной женщины – это произошло возле реки Сырец. Во время предварительного осмотра специалисты признаков насильственной смерти не обнаружили.

Видео дня

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти женщины. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Что известно

"Тело неизвестной местные жители обнаружили сегодня вблизи реки Сырец. На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, а также судебно-медицинский эксперт. Во время предварительного осмотра, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и личность умершей, ее тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти", – отметили в полиции.

Так или иначе, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Указанная статья касается умышленного убийства. Однако правоохранители добавили к начатому производству отметку "Естественная смерть".

Другие преступления

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали местного жителя, который причастен к убийству. Считается, что злоумышленник во время конфликта руками забил до смерти собственного деда. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Также в Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес родственникам тяжелые травмы. Житель Троещины жестоко избил чугунной сковородкой бабушку и отца.

