На Киевщине внук руками забил до смерти деда. Подробности дела и фото

В Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали местного жителя, который причастен к убийству. Злоумышленник во время конфликта руками забил до смерти собственного деда.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

"На днях в полицию позвонил внук, который с целью сокрытия совершенного правонарушения сообщил, что по месту жительства в селе Слободка умер его дед. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате полученных телесных повреждений в виде закрытой травмы живота с повреждением внутренних органов", – рассказали в пресс-службе.

Следователи установили, что между 24-летним злоумышленником и его родственником возник конфликт. Во время ссоры фигурант нанес многочисленные удары руками 63-летнему мужчине, от которых пострадавший скончался.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). В суде мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

