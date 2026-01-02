В Киеве на Троещине мужчина чугунной сковородкой избил свою бабушку и отца. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес родственникам тяжелые травмы. Житель Троещины жестоко избил чугунной сковородкой свою бабушку и отца.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним обратилась жительница Деснянского района столицы, которая сообщила, что из соседней квартиры слышны крики мужчины и женщины о помощи. На место оперативно прибыли спецназовцы, которые обнаружили на кухне злоумышленника, который неустанно наносил удары сковородкой по телу мужчины. Рядом находилась пожилая женщина, которая пыталась помешать действиям нападающего.

Полицейские задержали фигуранта и доставили его в районное управление полиции. Правонарушителем оказался 28-летний житель Троещины, который проживает вместе с родителями и периодически требует у них деньги.

"В день происшествия, около 6:00 часов, фигурант поехал к бабушке и вслед за ним отправился его 57-летний отец. В квартире женщины между мужчинами произошел конфликт, во время которого сын набросился на отца с кулаками, а затем схватил чугунную сковороду. 79-летняя бабушка пыталась помешать внуку, однако последний нанес ей удар по голове", – добавили в пресс-службе.

Оба пострадавших госпитализированы в больничное учреждение. Установлено, что в результате нападения отец получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер с обеих сторон и сотрясение головного мозга. Пожилая женщина находится под наблюдением врачей с травмой головы.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении по факту причинения умышленного средней тяжести телесного повреждения. По ходатайству следователей суд согласовал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, жестоко убил нового знакомого. Злоумышленник во время ссоры нанес смертельные травмы потерпевшему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!