В Киеве с поличным задержали мужчину, который ограбил подростка возле станции метро "Крещатик". Фото

В Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину, который ограбил несовершеннолетнего. Злоумышленник возле станции метро "Крещатик" попросил у подростка телефон, чтобы якобы срочно позвонить, а затем пытался скрыться с гаджетом.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

"На днях у станции столичного метро "Крещатик" незнакомец подошел к подростку и под предлогом совершить срочный звонок попросил воспользоваться его мобильным телефоном. Взяв гаджет в руки, молодой человек побежал к подземке и, перепрыгнув через турникет, пытался скрыться в толпе, но благодаря полицейским правонарушитель задержан", – рассказали в полиции.

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Злоумышленником оказался 19-летний киевлянин – ему сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ранее в столице правоохранители задержали ранее судимого мужчину, ограбившего 9-летнего ребенка. Злоумышленник воспользовался тем, что девочка отвлеклась, играя у подъезда с подругой, схватил со скамейки ее школьный рюкзак и скрылся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан уроженец РФ, подозреваемый в причастности к ограблению. Мужчина избил прохожего, отобрал у него рюкзак и скрылся.

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