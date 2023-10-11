В Киеве уроженец РФ жестоко избил и ограбил мужчину

В Киеве задержан уроженец РФ, подозреваемый в причастности к ограблению. Злоумышленник избил прохожего, отобрал у него рюкзак и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях в них поступило сообщение о грабеже по улице Романа Ратушного в Соломенском районе столицы. Неизвестный избил 52-летнего киевлянина, сорвал с него рюкзак и скрылся.

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"Было установлено, что злоумышленник заметил на улице мужчину и воспользовавшись отсутствием свидетелей решил ограбить его. Правонарушитель нанес потерпевшему несколько ударов в лицо, после чего повалил его на землю и нанес еще несколько ударов по туловищу и выхватил рюкзак", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался уроженец РФ, 1982 года рождения, недавно приехавший в Киев из Одесщины. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который ограбил 9-летнего ребенка. Злоумышленник воспользовался тем, что девочка отвлеклась играя у подъезда с подругой, схватил со скамейки ее школьный рюкзак и скрылся.

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