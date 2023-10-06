В Киеве задержали рецидивиста, ограбивший 9-летнюю девочку. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который ограбил 9-летнего ребенка Злоумышленник воспользовался тем, что девочка отвлеклась, играя у подъезда с подругой, схватил с лавочки ее школьный рюкзак и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"В полицию Киева обратилась местная жительница и сообщила, что несколько минут назад неизвестный мужчина ограбил ее малолетнюю дочь, которая играла с подругой у подъезда дома на бульваре Ярослава Гашека. Женщина рассказала, что нападавший забрал рюкзак, в котором находился мобильный телефон, карманные деньги и учебники ребенка", – рассказали в пресс-службе.

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В полиции уточнили, чтобы задержать нападавший им понадобился около часа – им оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений киевлянин, 1980 года рождения. Злоумышленник успел продать мобильный телефон – его изъяли у нового владельца и позже после проведения следственных действий вернут девочке.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к грабежу. В Глевасе Киевской области житель Белоцерковщины пригласил женщину на свидание, связал руки, похитил сумку и скрылся.

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