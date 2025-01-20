В Киеве на СТО мужчина стрелял из автомата и пытался скрыться: его задержали. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к стрельбе из автомата на станции техобслуживания. Инцидент произошел в понедельник, 20 января, в Дарницком районе столицы – подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскали полицейские.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Патрульной полиции Киева. Отмечается, что к правоохранителям обратились работники СТО.

Они пожаловались, что агрессивный мужчина угрожал им физической расправой и, по словам заявителя, стрелял из автомата. Вероятный злоумышленник скрылся с места происшествия и автомобиля Volkswagen.

"Патрульные оперативно обследовали прилегающие территории и обнаружили автомобиль беглеца, а в одном из помещений – и злоумышленника. Инспекторы задержали гражданина и передали его следователям. В дальнейшем мы осмотрели транспортное средство мужчины и обнаружили внутри оружие. Изъятое следователи отправили на экспертизу", – рассказали в Патрульной полиции.

Следователями внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

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