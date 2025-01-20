Месяцами травил гражданскую жену: в Киеве будут судить подозреваемого в убийстве женщины. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, убил свою гражданскую жену. Злоумышленник месяцами травил женщину, в результате чего она умерла

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Досудебным расследованием установлено, что 60-летняя киевлянка в последний год своей жизни все время болела. Перед смертью женщина фактически была прикована к кровати – у нее набухали руки и ноги, выпадали волосы, не было сил и аппетита. Всего за год совершенно здоровый человек превратился в тяжело больного – дважды находился в больницах, впрочем, только возвращался домой, его самочувствие ухудшалось", – рассказали правоохранители.

Причиной такого состояния женщины врачи называли токсический гепатит, однако вызвавшую внезапную болезнь, объяснить не могли. Во все это время рядом с ней находился ее гражданский муж, с которым она прожила вместе более 20 лет.

Впоследствии экспертиза показала, что причиной смерти киевлянки стала болезнь печени, вызванная отравлением химическим веществом, подсыпанным ей в пищу. Травил женщину в течение длительного времени ее гражданский мужчина. После ее смерти он забрал все сбережения умершей и ее машину, сказав родным, что автомобиль сгорел в Ирпене во время оккупации.

Следствие по факту умышленного убийства завершено, а обвинительный акт в отношении 67-летнего мужчины отправлен в суд для рассмотрения по существу дела. Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева во время конфликта женщина нанесла своей знакомой многочисленные удары ножом. В результате полученных ранений пострадавшая погибла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!