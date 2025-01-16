В Киеве ссора двух подруг закончилась убийством. Подробности дела, фото и видео

В Соломенском районе Киева во время конфликта женщина нанесла знакомые многочисленные удары ножом. В результате полученных ранений пострадавшая погибла.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратились жители многоэтажки в Соломенском районе Киева, которые сообщили о драке и шуме в одной из квартир.

"На месте происшествия полицейские обнаружили тело 46-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Как установили сотрудники полиции, потерпевшая пригласила знакомую к себе домой, где подруги совместно употребляли алкогольные напитки. Во время внезапной ссоры нарушительница, 51-летняя местная жительница, нанесла хозяйке квартиры несколько ударов ножом, один из которых в грудную клетку оказался смертельным", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленницу задержали и сообщили ей о подозрении в совершении умышленного убийства. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве конфликт в салоне автобуса чуть не закончился убийством. Взрослый мужчина порезал парикмахерской бритвой лицо 17-летнему парню из-за того, что тот громко слушал музыку.

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