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Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
495
Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото

Сотрудники полиции Киева и СБУ задержали мужчину и женщину, хотевших убить первого заместителя министра здравоохранения. Несколько месяцев они готовились к совершению преступления, в частности, тренировались стрелять и следили за чиновником.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"В ходе следствия правоохранители установили, что двое жителей Киевской области, 36-летний мужчина и 29-летняя женщина, готовят убийство первого замминистра здравоохранения. На протяжении нескольких месяцев они следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, сняли квартиру в том же жилом комплексе, а чтобы оставаться незамеченными, постоянно меняли транспортные средства", – рассказали правоохранители.

Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото
Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото

Также злоумышленники регулярно посещали тир, где тренировали свою исправность стрельбы из оружия. Сообщников задержали, когда они покупали пистолет, которым планировали застрелить чиновника.

Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото
Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото
Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото

По факту готовки к умышленному убийству проводится расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Следователи хлопочут перед судом по избранию подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото
Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева во время конфликта женщина нанесла своей знакомой многочисленные удары ножом. В результате полученных ранений пострадавшая погибла.

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