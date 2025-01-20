Готовили убийство первого замминистра здравоохранения: полиция Киева и СБУ задержали подозреваемых. Фото

Сотрудники полиции Киева и СБУ задержали мужчину и женщину, хотевших убить первого заместителя министра здравоохранения. Несколько месяцев они готовились к совершению преступления, в частности, тренировались стрелять и следили за чиновником.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"В ходе следствия правоохранители установили, что двое жителей Киевской области, 36-летний мужчина и 29-летняя женщина, готовят убийство первого замминистра здравоохранения. На протяжении нескольких месяцев они следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, сняли квартиру в том же жилом комплексе, а чтобы оставаться незамеченными, постоянно меняли транспортные средства", – рассказали правоохранители.

Также злоумышленники регулярно посещали тир, где тренировали свою исправность стрельбы из оружия. Сообщников задержали, когда они покупали пистолет, которым планировали застрелить чиновника.

По факту готовки к умышленному убийству проводится расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Следователи хлопочут перед судом по избранию подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева во время конфликта женщина нанесла своей знакомой многочисленные удары ножом. В результате полученных ранений пострадавшая погибла.

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