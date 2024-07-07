В Киеве на реке Десенка утонул мужчина: подробности трагедии

В Деснянском районе Киева в субботу, 6 июля, на реке Десенка в заливе Чорторый обнаружили тело мужчины. Чтобы доставить погибшего на берег, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства смерти человека будут устанавливаться правоохранителями.

"6 июля в 19:41 поступило сообщение о том, что в реке Десенка заливе Чорторый находится тело человека. Водолазы обнаружили тело мужского пола на расстоянии 6 м от берега на глубине 3 м. С помощью спасательного снаряжения утопленник был доставлен к берегу", – рассказали в ГСЧС.

Добавим, в столице этого года не открывали пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Напомним, в Дарницком районе Киева на озере Вырлица утонул человек. Тело погибшего обнаружили в 60 метрах от берега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в Гидропарке 30 июня утонул мужчина. Всего на водных объектах города за первый месяц лета погибли 9 человек.

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