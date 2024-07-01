В ГСЧС рассказали, сколько людей погибло на водных объектах Киева в июне

В Киеве в Гидропарке в воскресенье, 30 июня, утонул мужчина. Всего на водных объектах города за первый месяц лета погибли 9 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Купальный сезон в этом году в городе не открывали.

"9 человек погибли на водных объектах города за первый месяц лета. Один из случаев произошел вчера, 30 июня. В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на пляже Гидропарк на Днепровском районе на поверхности воды исчез человек", – рассказали в ГСЧС.

Водолазы-спасатели обнаружили утопленника мужского пола на расстоянии 12 метров от берега, на глубине 3 метров. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано полицейским. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

Напомним, в столице этого года не открывали пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области в реке Рось утонул мужчина. Чтобы найти тело погибшего, на место трагедии, вызвали спасателей.

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