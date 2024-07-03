В Киеве на озере Вырлица утонул мужчина. Подробности трагедии

В Дарницком районе Киева на озере Вырлица утонул человек. Тело погибшего обнаружили в 60 метрах от берега.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

"2 июля в 16:56 поступило сообщение о том, что в озере на улице Ревуцкого исчез человек. Водолазным отделением обследовано 950 кв. м дна озера и обнаружено тело мужского пола в 60 метрах от берега", – рассказали в ГСЧС.

С помощью спасательного снаряжения утопленник был доставлен к берегу и передан следственно-оперативной группе.

Напомним, в столице в этом году не открывали пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в Гидропарке 30 июня утонул мужчина. Всего на водных объектах города за первый месяц лета погибли 9 человек.

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