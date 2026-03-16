В Киеве на Печерске возле многоэтажки нашли тело мужчины. Подробности и фото

В Печерском районе Киева в понедельник, 16 марта, возле многоэтажки на улице Михаила Омельяновича-Павленко обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он погиб в результате падения с высоты.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

"В Печерском районе возле дома на улице Омельяновича-Павленко обнаружили тело мужчины – им оказался 44-летний местный житель. По предварительной информации, он погиб в результате падения с 12 этажа", – рассказал наш собеседник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, и медики, которые только констатировали смерть мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!