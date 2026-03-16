В Киеве на Печерске возле многоэтажки нашли тело мужчины. Подробности и фото
В Печерском районе Киева в понедельник, 16 марта, возле многоэтажки на улице Михаила Омельяновича-Павленко обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он погиб в результате падения с высоты.
Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.
Что известно
"В Печерском районе возле дома на улице Омельяновича-Павленко обнаружили тело мужчины – им оказался 44-летний местный житель. По предварительной информации, он погиб в результате падения с 12 этажа", – рассказал наш собеседник.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, и медики, которые только констатировали смерть мужчины.
Напомним, в Запорожье произошла страшная трагедия: женщина выбросила из окна 9-го этажа собственную восьмилетнюю дочь и прыгнула вслед за ней. На место происшествия срочно выехали полиция и медики, которые госпитализировали обоих пострадавших.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 3 марта, на Печерске из окна на 23 этаже жилого дома выпал мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.
