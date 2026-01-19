В Запорожье женщина выбросила из окна 9-го этажа 8-летнюю дочь и прыгнула вслед за ней: детали трагедии

В Запорожье произошла страшная трагедия: женщина выбросила из окна 9-го этажа собственную восьмилетнюю дочь и прыгнула вслед за ней. На место происшествия срочно выехали полиция и медики, которые госпитализировали обеих пострадавших.

Видео дня

Причины такого поступка пока неизвестны, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Запорожской области.

По предварительной информации, сообщение о падении матери с ребенком поступило в дежурную часть Александровского отдела полиции в 09:39 от врачей скорой помощи. На месте происшествия работают следователи, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Обе госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента, опрашивает соседей и очевидцев, а также решает вопрос правовой квалификации события.

На данный момент официальных комментариев относительно мотивов женщины не предоставлено, а детали состояния ребенка и матери не разглашаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве произошла трагедия: 19-летняя девушка совершила самоубийство, находясь в квартире, из которой не могла свободно выйти. Полиция установила, что ее смерть могла быть вызвана систематическими противоправными действиями в отношении нее и фактическим лишением свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!