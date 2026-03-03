В центре Киева мужчина выпал с 23-го этажа дома и погиб. Подробности трагедии

В Киеве во вторник, 3 марта, на Печерске из окна на 23 этаже жилого дома выпал мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

"Полицейские устанавливают обстоятельства падения мужчины из окна многоэтажки в Печерском районе. Сегодня на спецлинию 102 в Киеве поступило сообщение о том, что из окна жилого дома на бульваре Леси Украинки упал мужчина. В результате удара он погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что личность погибшего установлена – им оказался 32-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа, перед этим он высказывал родным намерение совершить самоубийство.

Следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.

