Весь асфальт красного цвета: в Черкасской области два автомобиля создали жуткое ДТП. Фото

В селе Княжа Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась на Звенигородщине, на месте работают экстренные службы, а движение транспорта частично затруднено.

Об инциденте сообщила полиция Черкасской области на своей странице в Facebook. Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают обстоятельства и причины ДТП, а также уточняют информацию о пострадавших.

На месте происшествия работают полицейские и другие службы реагирования. Из сообщения и фото видно, что ситуация достаточно серьезная – даже без деталей это чувствуется. Дорога частично перекрыта, движение транспорта затруднено, водителей просят быть внимательными.

В полиции также добавили, что работники сектора реагирования патрульной полиции осуществляют регулирование дорожного движения. Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута и осторожно проезжать этот участок.

Детали аварии

Столкновение произошло между двумя автомобилями, однако точные причины пока не называют. Самое важное сейчас – информация о пострадавших еще уточняется, и это, пожалуй, ключевой момент на эту минуту.

Полиция работает на месте происшествия, фиксирует обстоятельства и проводит необходимые действия для выяснения причин аварии. Дополнительные детали обещают сообщить позже.

