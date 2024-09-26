В Киеве на Оболони с поличным задержали пенсионера, который сбывал оружие. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, занимался незаконным сбытом оружия. Пенсионер был задержан во время продажи пистолета, за который он получил 1500 долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы.

"Правоохранители задержали 60-летнего киевлянина "на горячем" во время сбыта потенциальному "клиенту" пистолета, за который он получил 1500 долларов. В дальнейшем во время обыска по месту жительства фигуранта следователи изъяли еще около 200 патронов разного калибра и более килограмма пороха", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан в Оболонском районе столицы. По факту сбыта огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который в квартире и двух гаражах обустроил хранение оружия и боеприпасов. Во время обысков правоохранители изъяли переносной противотанковый комплекс, гранаты, патроны разного калибра, самодельные взрывные устройства и другое.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили "бизнес" по торговле оружием и изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Злоумышленники подыскивали "клиентов" через интернет, а сбывали – отправляя заказы с помощью сервиса почтовых отправлений.

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