Продавали оружие через интернет, а заказы отправляли по почте: полицейские Киева задержали злоумышленников. Фото и видео

Правоохранители Киева разоблачили "бизнес" по торговле оружием и изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Злоумышленники подыскивали "клиентов" через интернет, а сбывали – отправляя заказы с помощью сервиса почтовых отправлений.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они установили, что в группу торговцев оружием входили трое мужчин, проживавших в Киевской, Львовской и Черновицкой областях.

"Фигуранты искали клиентов через интернет, предлагая в своих объявлениях охотничье оружие. При общении с потенциальным покупателем они уже предлагали к продаже единицы боевого оружия и боеприпасы. Для конспирации дельцы общались исключительно через мессенджеры под измененными анкетными данными, а оружие посылали в разобранном виде отдельными посылками. Оплату за товар получали на банковскую карту", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков полицейские изъяли автоматическое оружие, карабин, пистолеты, гранаты и тысячи патронов. По этому факту возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который в квартире и двух гаражах обустроил схрон оружия и боеприпасов. Во время обысков правоохранители изъяли переносной противотанковый комплекс, гранаты, патроны разного калибра, самодельные взрывные устройства и другое.

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