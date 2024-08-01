Гранаты, мины и выстрелы в гранатомету: в Киеве будут судить мужчину, который обустроил схроны с оружием. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который в квартире и двух гаражах обустроил схроны оружия и боеприпасов. Во время обысков правоохранители изъяли переносной противотанковый комплекс, гранаты, патроны разного калибра, самодельные взрывные устройства и другое.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

"Злоумышленника в сентябре прошлого года разоблачили сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева совместно с правоохранителями Подольского управления полиции. По информации полицейских, 57-летний местный житель обустроил в квартире и двух гаражных помещениях схрон оружия и боеприпасов", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков был изъят переносной противотанковый комплекс, противотанковые гранаты, почти 2500 патронов разного калибра, 9 гранат Ф-1, две ручные кумулятивные гранаты, дымовую и противотанковую гранату, самодельное взрывное устройство, сигнальные мины, дымовые шашки, ручной противотанковый и прочее.

Следствие по факту хранения огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков правоохранители нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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