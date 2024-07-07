В Киеве на Оболони ночью подожгли машину военного. Подробности и видео

В Оболонском районе Киева неизвестный ночью поджег автомобиль военного. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома и отмечена соответствующей символикой.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Сейчас делом занялись правоохранители.

"В Оболонском районе столицы неизвестный ночью подвергся автомобиль военного, который был припаркован у многоэтажки. Открыто уголовное производство, устанавливаются лица, причастные к преступлению", – рассказал наш собеседник.

Как отметили в соцсетях, машина принадлежит защитнику Украины, который приехал на короткий отпуск в Киев на лечение и операцию. В результате пожара полностью сгорела передняя часть микроавтобуса.

Напомним, российские спецслужбы поощряют несовершеннолетних за деньги курить автомобили военнослужащих ВСУ. Это делается в целях дестабилизации ситуации в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили женщину с 14-летним сыном, которые, по версии следствия, причастны к поджогу двух военных автомобилей в столице. Заказы от российских спецслужб родственники получили в Telegram-канале.

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