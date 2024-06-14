Спецслужбы РФ вербуют подростков за деньги жечь авто ВСУ: Нацполиция и СБУ разоблачили схему

Российские спецслужбы поощряют несовершеннолетних за деньги жечь автомобили военнослужащих ВСУ. Это делается в целях дестабилизации ситуации в Украине.

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Об этом сообщили в Национальной полиции. Правоохранители установили, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности лица в возрасте от 13 лет.

Отмечается, что работники спецслужб РФ обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение.

"В Одессе уголовная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, совершивших поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто", – рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

Он добавил, что следователи полиции передали материалы дела следователям СБУ, которые на основании собранных правоохранителями доказательств сообщили задержанному фигуранту о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения.

Младшего, 13-летнего парня, передали на поруки родителям. Другим суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

За аналогичное преступление оперативники задержали еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении.

Также поджоги автомобилей ВСУ были зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся безотлагательные следственные действия, продолжается досудебное расследование.

"Нацполиция Украины совместно с СБУ активно противостоит врагу и принимает меры по защите молодежи от влияния российских спецслужб", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали родителей внимательнее относиться к своим детям, а также предупредить их о коварстве врага и установленной законом ответственности за совершение диверсий: до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, Россия проводит широкомасштабную кампанию против стран НАТО в рамках гибридной войны с Западом. В Европе фиксируется увеличение инспирированных Россией попыток саботажа и диверсий на военных базах и объектах гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Донецкой области задержан информатор страны-террориста России, которая передавала врагу данные об украинских военнослужащих. Также злоумышленница призывала убивать украинских пленников.

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