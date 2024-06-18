Полицейские Киева задержали мать и ее 14-летнего сына, которые поджигали авто военных: действовали по заказу спецслужб РФ. Фото

Правоохранители Киева разоблачили женщину с 14-летним сыном, которые, по версии следствия, причастны к поджогу двух военных автомобилей в столице. Заказы от российских спецслужб родственники получили в Telegram-канале.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По этому факту возбуждено уголовное производство.

"Жительница Черниговщины с сыном нашли "дополнительный заработок" через Telegram-канал и по заказу российских спецслужб прибыли в столицу для выполнения задания. Днем они отслеживали нужное транспортное средство, а ночью с помощью зажигательной смеси подожгли два автомобиля в Шевченковском районе столицы – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия подельники снимали на видео", – рассказал глава полиции Киева Дмитрий Шумейко.

Как отметили в пресс-службе столичной прокуратуры, правоохранители задержали их с поличным и погасили машину в первые же минуты после поджога. Впоследствии женщина и ее 14-летний сын, жители Нежина, признались, что это уже не первый поджог авто, который они совершили по заказу. Таким образом, семья пыталась заработать деньги.

В настоящее время женщине и ее сыну доложено о подозрении в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Они находятся в Центре социальной поддержки и реабилитации детей на время, пока обоим не изберут меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы поощряют несовершеннолетних за деньги курить автомобили военнослужащих ВСУ. Это делается в целях дестабилизации ситуации в Украине.

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