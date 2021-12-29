В Киеве муж чиновницы Минобразования устроил ДТП и угрожал очевидцам: видео вызвало гнев в сети

В ночь на 29 декабря по ул. Металлистов в Соломенском районе Киева автомобиль KIA Sorento совершил столкновение сразу с двумя автомобилями. Муж за рулем оказался Николаем Кучером, мужем чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич.

Об аварии сообщили в Facebook "Киев Оперативный". Виновник ДТП имел явные признаки алкогольного опьянения, отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу. Мужчина угрожал, что его жена имеет связи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ребята, у вас сейчас будут проблемы! Отойдите", – говорил он правоохранителям, требовавшим от него пройти тест на драгере.

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"Жена у меня работает в очень больших "связях"", – добавил он.

Сама заведующая сектором внутреннего аудита в Минобразования тоже прибыла на место аварии. По словам очевидцев, они делают все, чтобы избежать ответственности.

Пользователи сети бурно отреагировали на инцидент. Они отметили необходимость введения реальных сроков наказания для чиновников в состоянии алкогольного опьянения.

"Забирать у таких людей машины и отдавать в дом сирот, без исключения депутаты, или простые люди, тогда будет порядок, и лишать таких людей пожизненно права управления", "Почему не ввести жесточайшие меры против этих алкашей? Ведь штрафы им безразличны, только реальный срок лет на 5 может их отрезвить", "Признаки!? Это ч*о, что выглядывающее из-под юпки жены, – пьяное в стельку", "Без маски из маршрутки вытаскивают мордой в пол, а это быдло создало ДТП, пьяное, а они к нему Петрович!", "Нужно было вытащить из машин, заломить руки и мордой в снег. Почему так не сделали? Ведь видно, что водитель в состоянии алкогольного опьянения. Или такие методы действуют только для серой массы населения. Вот вам и справедливость", – возмущались комментаторы.

Согласно официальной статистике Патрульной полиции Украины, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмированы 27 296 человек.

В частности, в ноябре в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушения правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий произошло из-за несоблюдения дистанции.

Больше ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек.

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