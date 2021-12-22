Депутат сбил велосипедиста и пытался скрыться с места ДТП: детали трагедии на Черниговщине

На Черниговщине депутат горсовета Бахмача Виктор Мищук насмерть сбил велосипедиста. От прохождения теста на алкоголь он отказался, поэтому брать анализы пришлось через суд. По словам местных жителей, политик и ранее садился пьяным за руль, поэтому многие уверены, что и на этот раз ему все сойдет с рук.

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Трагедия произошла в субботу, 18 декабря. Погибшим оказался 56-летний Виктор Яременко, который в тот вечер ехал на работу на велосипеде. Сам Мищук пытался скрыться с места ДТП после того, как сбил мужчину. Однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Как видно на опубликованном ниже видео, депутат вел себя достаточно странно в тот момент, когда его задерживал сотрудник полиции. Также Мищук даже признался, что у него не было при себе водительского удостоверения.

Видео дня

От прохождения теста на алкоголь на месте Мищук отказался. Также он не дал своего согласия на проведение анализов крови и мочи, поэтому образцы у него взяли только после решения суда. Правда, случилось это лишь через сутки – все это время депутат провел в больнице.

"Мы не знаем, что сутки Мищук делал в больнице, что ему капали там. Пока результатов анализов нет", – отметил местный активист Владимир Брюховецкий.

По словам Брюховецкого, Мищук и ранее садился за руль пьяным: "Год назад его полицейские задержали, привезли на освидетельствование к врачу в Нежинскую больницу. Врач даже не осмотрел его, просто сказал: "Он трезвый". И все, полиция вынуждена была его увезти".

А местные жители вспоминают, что когда-то Мищук даже перевернулся на Skoda Oktavia, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения. После ЧП его автомобиль забрал эвакуатор.

Прокурор Черниговской области Сергей Василина сообщил, что депутату, который в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста и оставил место ДТП, было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК.

Мищук все еще остается в больнице, у него якобы гипертонический криз. При этом депутату все же избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста. Многие местные жители считают, что на такое решение напрямую повлияла широкая огласка этой аварии.

На суде депутат также озвучил свою версию ДТП. Он утверждал, что был в тот вечер трезв и ехал со скоростью 40 км/час. А когда услышал удар, то потерял сознание и очнулся уже тогда, когда полицейский дергал его за плечо. Что касается медицинского освидетельствования, то Мищук заверял, что ему этого якобы никто не предлагал и от не отказывался.

Известно, что ранее Мищук работал на должности главы администрации в разных районах и имеет большие связи. Последние местные выборы он проиграл, но стал депутатом городского совета.

Погибший Виктор Яременко работал охранником в аграрном предприятии в соседнем селе. В тот вечер 56-летний мужчина как раз ехал на свою смену.

Вот что рассказала племянница погибшего Елена: "Раньше он работал охранником в автосалоне в ТРЦ в Киеве. Своей семьи у него не было, вся его семья – это мы и его мама, наша крестная. К сожалению, она умерла уже. Он был добрейшей души человек. Невероятно щедрый, мог отдать последнее. Это единственный человек в семье, который наизусть знал дни рождения близких, всегда звонил и поздравлял. После его смерти мы зашли к нему в дом. Он хоть и маленький, но внутри очень чисто, аккуратно. Мы все в шоке, до сих пор не можем поверить в то, что случилось. Если бы он выехал на две минуты позже, то остался бы жив".

По ее словам, Виктор получил страшные травмы после столкновения с автомобилем: "У него был перелом позвоночника, переломы шейных позвонков, а лицо было абсолютно синим. Если бы водитель ехал на скорости 40 км в час, то таких травм бы не было и дядя мог выжить".

Местная жительница Татьяна, которая была знакома с погибшим, говорит, что Виктора любили все соседи. "Он летом бабушкам, которые сидели на скамеечке, мороженое покупал. Он всем помогал, никому не отказывал. На похороны к нему полсела пришло, все его провожали, он был очень достойным человеком", – вспоминает она.

Отметим, в ноябре в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6 756 и 3 519 аварий соответственно. При этом еще более 450 ДТП были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Больше всего аварий в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4 145 и 1 470 аварий соответственно. Подробнее об этом можно почитать тут.