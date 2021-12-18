В Кривом Роге пьяный прокурор устроил ДТП: снес остановку и закрылся в машине от патрульных

В пятницу, 17 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области водитель внедорожника Lexus въехал в остановку. К счастью в этот момент на ней не было людей и никто не пострадал.

Об этом сообщило местное издание "Свои". Из собственных источников журналисты выяснили, что виновник ДТП – якобы военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха.

Прибывшие на место патрульные обнаружили, что водитель имеет явные признаки опьянения. Но мужчина наотрез отказался проходить экспресс-тест на алкоголь и даже пытался избежать дальнейшего взаимодействия с правоохранителями, запершись в машине.

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По факту инцидента составлен административный протокол. Будет проводиться следствие, чтобы определить меру ответственности для водителя в виде штрафа или общественные работы.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жительница столицы, проигнорировав подземный переход неподалеку, пыталась пересечь шесть полос скоростной трассы. Ее сбила машина.