В Киеве конфликт между рабочими закончился убийством. Фото и видео

В Печерском районе Киева во время конфликта мужчина ударил ножом своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент произошел на территории "строительного городка", на бульваре Дружбы народов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что между двумя рабочими возник конфликт, во время которого один из них ударил ножом своего оппонента. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия", – рассказал наш собеседник.

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Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, якобы после убийства злоумышленник перетащил тело погибшего к вагончику, где они проживали и после этого скрылся. Его задержали.

Напомним, в Дарницком районе Киева 27 января в подъезде жилого дома неизвестный несколько раз ударил ножом местного жителя. От полученных ранений киевлянин скончался на месте происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева ранее судимая женщина во время конфликта ударила ножом в спину знакомому. Инцидент произошел на берегу Днепра, вблизи улицы Петра Вершигоры.