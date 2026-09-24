Изнасиловал 11-летнюю воспитанницу и распространял видео в интернете: в Днепре привлекли к ответственности руководителя художественного кружка

В Днепре руководителя художественного кружка приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование 11-летней воспитанницы и распространение видео с детской порнографией. Преступление произошло ещё в июле 2019 года, когда 56-летний мужчина работал музыкальным руководителем в детском лагере.

Видео дня

Как выяснилось, "педагог" неоднократно насиловал свою 11-летнюю подопечную, причем снимал свои действия на видео и публиковал записи в интернете. Прокуроры Днепра доказали в суде вину указанного жителя города, а суд вынес соответствующее решение, сообщили в Офисе генпрокурора.

Как это было

В июле 2019 года мужчина, работая музыкальным руководителем в детском лагере, неоднократно"совершал в отношении своей 11-летней подопечной действия сексуального характера", а"преступные действия фиксировал на видео, которое впоследствии распространял через интернет", отметили в ОГПУ.

При этом обвиняемый "оказывал на ребенка психологическое давление и угрожал ей" – он требовал, чтобы ребенок молчал. Именно поэтому девочка долгое время не сообщала о педагоге-насильнике.

Главные истории дня

Но в декабре 2019 года правоохранители обнаружили в сети одно из видео с участием потерпевшей, после чего насильник был разоблачен и задержан.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал. Однако суд согласился с доводами стороны обвинения и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Руководитель кружка осужден по ч. 4 ст. 152, ч. 4 и 5 ст. 301 УК Украины – за изнасилование ребенка и распространение материалов, содержащих детскую порнографию.

Другие аналогичные случаи

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Также в Киеве суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему психически больную падчерицу. В результате сексуального преступления она забеременела и родила ребенка. Однако этому преступнику предстоит провести в тюрьме всего восемь лет.

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