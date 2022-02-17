В Киеве конфликт между гостем и жителем квартиры закончился поножовщиной. Фото

В Днепровском районе Киева во время конфликта гость ударил ножом в живот жителю квартиры. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Инцидент произошел на улице Попудренко, 40.

"Одну из квартир дома арендовала гражданка Украины совместно с мужчинами-иностранцами. По словам соседей, женщина вела аморальный образ жизни. В этот вечер к ней пришел мужчина, гражданин Азербайджана с которым они совместно распивали алкоголь и у него возник конфликт с одним из жителей квартиры, в результате чего последний получил ножевое ранение в живот", – говорится в сообщении.

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Злоумышленник с места преступления скрылся, а потерпевшего госпитализировали в больницу.

Напомним, в Днепровском районе Киева женщина во время конфликта ударила ножом в спину знакомому. Инцидент произошел на берегу Днепра, вблизи улицы Петра Вершигоры.

В Дарницком районе Киева 27 января в подъезде жилого дома неизвестный несколько раз ударил ножом местного жителя. От полученных ранений киевлянин скончался на месте происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе столицы во время конфликта мужчина ударил ножом своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.