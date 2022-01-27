В Киеве иностранца подозревают в совращении 15-летней девочки

В Киеве иностранца подозревают в совершении развратных действий в отношении 15-летней девочки. С заявление к правоохранителям обратилась мать потерпевшей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. 41-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

"С заявлением о преступлении в полицию обратилась мать потерпевшей. Она сообщила о том, что ее бывший сожитель – иностранец, который имеет вид на жительство в Украине, совершил в отношении ее 15-летней дочери развратные действия", – рассказали в прокуратуре.

Злоумышленнику сообщили о подозрении – ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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"Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются", – резюмировали в прокуратуре.

Напомним, в Винницкой области 48-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку-односельчанку. С заявлением в полицию обратилась мать ребенка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 5-летней девочки. Во время обыска в квартире злоумышленника обнаружили видеозаписи с детской порнографией.